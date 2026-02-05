Фарш – універсальний продукт, який виручає, коли потрібно приготувати ситну й недорогу вечерю. З нього можна зробити набагато більше, ніж звичні котлети чи тефтелі. Якщо вам набридли стандартні страви, але хочеться простих і перевірених рецептів, ці варіанти саме для вас. УНІАН пише про чотири ідеї з фаршу, які легко впишуться в щоденне меню.

Фарширований перець половинками

Інгредієнти солодкий перець 5 шт. фарш 400 г рис 4 ст. л. яйце 1 шт. цибуля 1 шт. помідор 1 шт. твердий сир 150 г сіль, перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 200°C. Крок 2 Промийте рис і відваріть його до напівготовності. Крок 3 Змішайте фарш з яйцем, подрібненою цибулею, рисом, сіллю та перцем. Крок 4 Промийте перець і розріжте його навпіл, видаліть насіння. Крок 5 Наповніть половинки перцю начинкою та викладіть їх на деко з невеликою кількістю води. Крок 6 Наріжте помідор кружальцями та викладіть зверху на фарш. Посипте перці тертим сиром. Крок 7 Запікайте страву до м’якості перцю та золотистої скоринки. Крок 8 Посипте зеленню та подавайте зі сметаною або соусом.

Гречка по-купецьки з фаршем

Інгредієнти гречка 200 г фарш 400 г цибуля 1 шт. морква 1 шт. рослинна олія 2 ст. л. томатна паста 50 г часник 1 зубчик сіль, перець, спеції за смаком зелень за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте цибулю й моркву та наріжте їх дрібними кубиками. Крок 2 Розігрійте сковороду з олією та обсмажте овочі до м’якості. Крок 3 Додайте фарш і обсмажуйте, постійно розбиваючи грудочки. Крок 4 Викладіть томатну пасту, додайте сіль, спеції та подрібнений часник і прогрійте суміш. Крок 5 Промийте гречку та всипте її в сковороду. Крок 6 Влийте окріп, накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні до готовності крупи. Крок 7 Посипте страву зеленню та подавайте до столу.

Тушкована картопля з фаршем

Інгредієнти картопля 4 шт. фарш 200 г цибуля 1 шт. морква 1 шт. томатна паста 2 ст. л. часник 1 зубчик рослинна олія 3 ст. л. лавровий лист 1 шт. сіль, спеції за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте та промийте всі овочі. Крок 2 Наріжте цибулю кубиками, моркву – півкільцями, картоплю – скибками. Крок 3 Обсмажте цибулю з морквою на олії до м’якості. Крок 4 Додайте фарш, розбийте його на дрібні шматочки та обсмажуйте, помішуючи. Крок 5 Викладіть картоплю, додайте подрібнений часник, томатну пасту, лавровий лист, сіль і спеції. Крок 6 Влийте воду так, щоб вона покривала інгредієнти. Крок 7 Тушкуйте страву під кришкою до м’якості картоплі.

Картопляна запіканка з фаршем