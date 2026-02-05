Не тільки котлети: 4 смачні вечері з фаршу на кожен день0
До теми
- М'ясні котлети з баклажанами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Соковиті овочеві котлети. Рецепт дня ZAXID.NET
- Бублики з фаршем, як у дитинстві. Рецепт дня ZAXID.NET
Фарш – універсальний продукт, який виручає, коли потрібно приготувати ситну й недорогу вечерю. З нього можна зробити набагато більше, ніж звичні котлети чи тефтелі. Якщо вам набридли стандартні страви, але хочеться простих і перевірених рецептів, ці варіанти саме для вас. УНІАН пише про чотири ідеї з фаршу, які легко впишуться в щоденне меню.
Фарширований перець половинками
Інгредієнти
|солодкий перець
|5 шт.
|фарш
|400 г
|рис
|4 ст. л.
|яйце
|1 шт.
|цибуля
|1 шт.
|помідор
|1 шт.
|твердий сир
|150 г
|сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200°C.
Крок 2
Промийте рис і відваріть його до напівготовності.
Крок 3
Змішайте фарш з яйцем, подрібненою цибулею, рисом, сіллю та перцем.
Крок 4
Промийте перець і розріжте його навпіл, видаліть насіння.
Крок 5
Наповніть половинки перцю начинкою та викладіть їх на деко з невеликою кількістю води.
Крок 6
Наріжте помідор кружальцями та викладіть зверху на фарш. Посипте перці тертим сиром.
Крок 7
Запікайте страву до м’якості перцю та золотистої скоринки.
Крок 8
Посипте зеленню та подавайте зі сметаною або соусом.
Гречка по-купецьки з фаршем
Інгредієнти
|гречка
|200 г
|фарш
|400 г
|цибуля
|1 шт.
|морква
|1 шт.
|рослинна олія
|2 ст. л.
|томатна паста
|50 г
|часник
|1 зубчик
|сіль, перець, спеції
|за смаком
|зелень
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте цибулю й моркву та наріжте їх дрібними кубиками.
Крок 2
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте овочі до м’якості.
Крок 3
Додайте фарш і обсмажуйте, постійно розбиваючи грудочки.
Крок 4
Викладіть томатну пасту, додайте сіль, спеції та подрібнений часник і прогрійте суміш.
Крок 5
Промийте гречку та всипте її в сковороду.
Крок 6
Влийте окріп, накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні до готовності крупи.
Крок 7
Посипте страву зеленню та подавайте до столу.
Тушкована картопля з фаршем
Інгредієнти
|картопля
|4 шт.
|фарш
|200 г
|цибуля
|1 шт.
|морква
|1 шт.
|томатна паста
|2 ст. л.
|часник
|1 зубчик
|рослинна олія
|3 ст. л.
|лавровий лист
|1 шт.
|сіль, спеції
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте та промийте всі овочі.
Крок 2
Наріжте цибулю кубиками, моркву – півкільцями, картоплю – скибками.
Крок 3
Обсмажте цибулю з морквою на олії до м’якості.
Крок 4
Додайте фарш, розбийте його на дрібні шматочки та обсмажуйте, помішуючи.
Крок 5
Викладіть картоплю, додайте подрібнений часник, томатну пасту, лавровий лист, сіль і спеції.
Крок 6
Влийте воду так, щоб вона покривала інгредієнти.
Крок 7
Тушкуйте страву під кришкою до м’якості картоплі.
Картопляна запіканка з фаршем
Інгредієнти
|картопля
|6 шт.
|фарш
|400 г
|твердий сир
|80 г
|яйце
|1 шт.
|сіль, перець
|за смаком
|масло або олія
|для змащування форми
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 2
Натріть картоплю на великій тертці, посоліть і відіжміть зайву рідину.
Крок 3
Натріть сир і змішайте його з яйцем.
Крок 4
Змастіть форму для запікання.
Крок 5
Викладіть половину картоплі на дно форми.
Крок 6
Розподіліть фарш, приправте його сіллю та спеціями.
Крок 7
Змішайте решту картоплі з сирно-яєчною масою та викладіть зверху.
Крок 8
Запікайте страву до рум’яної скоринки та повної готовності.