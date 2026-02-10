США ініціюють зміни у військовому керівництві Альянсу

США передадуть європейським офіцерам керівництво двома основними командними пунктами НАТО. Зміни зумовлені вимогами американського президента Дональда Трампа щодо європейських країн взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Про це повідомило неназване військове джерело агентства Reuters 9 лютого.

Раніше адміністрація Трампа закликала військовий альянс, у якому довгий час домінували США, стати «НАТО під керівництвом Європи».

За словами співрозмовника, у межах зміни європейські офіцери візьмуть на себе керівництво Об’єднаним командуванням збройних сил НАТО в італійському Неаполі та Об'єднаним командуванням сил у Норфолку, що в американському штаті Вірджинія, обидва з яких поки що очолюють американські адмірали.

Водночас США візьмуть під контроль три командування, які є дещо нижчими в ієрархії, але несуть значну відповідальність за операції – Об’єднане повітряне командування, Об’єднане морське командування та Об’єднане сухопутне командування.

Про зміни у військовому керівництві Альянсу також повідомляли видання La Lettre та Politico.

До слова, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що займатися припиненням російсько-української війни мають Європейський Союз та НАТО.