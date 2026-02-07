Стів Віткофф та Кіріл Дмітрієв під час однієї з зустрічей

Українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічну співпрацю між Сполученими Штатами Америки та Росією на 12 трлн доларів. Про цей проєкт у суботу, 7 лютого, розповів президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

Під час зустрічі з журналістами президент розповів про те, що США та Росія мають проєкт потенційної економічної співпраці, який, на його думку, може зачіпати український суверенітет. Українська розвідка дізналася що під час візиту до США спецпредставник Владіміра Путіна Кирило Дмітрієв запропонував укласти між країнами економічну угоду на 12 трлн доларів.

Домовленості між країнами Зеленський назвав «пакетом Дмітрієва». За його словами, Україна чує про ймовірність таких документів між США та Росією.

«Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна не підтримає домовленості, які будуть суперечити Конституції України. Зокрема, йдеться про визнання Криму російським.

«Так, напевно, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо зачіпають у якийсь спосіб наші національні інтереси, український народ, наші території, – то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Foreign Policy повідомило, що адміністрація Сполучених Штатів розраховує на бізнес-звʼязки з Росією як запобіжник для війни. Ініціатором цієї ідеї є спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, який представив президенту США торгові угоди з Росією як гарантію від майбутніх конфліктів. Сам Трамп у 2025 році заявляв, що обговорює з Владіміром Путіним великі угоди з економічної співпраці.