За словами Трампа, настав момент, коли Владімір Путін і Володимир Зеленський мають зустрітися

Президент Дональд Трамп заявив, що займатися припиненням російсько-української війни мають Європейський Союз та НАТО. За словами американського президента, США не мають до цього «жодного відношення», оскільки їх відділяє океан. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі 21 січня, передає радіостанція Deutsche Welle.

За словами Трампа, зусилля щодо припинення війни Росії проти України «не приносять користі США».

«Що ми отримуємо? Крім смерті, руйнувань і величезних сум грошей, які йдуть людям, що не цінують нашу допомогу. Я говорю про НАТО. Я говорю про Європу. Вони мають займатися Україною, а не ми», – заявив він.

Трамп також висловив припущення, що настав момент, коли російський диктатор Владімір Путін і президент України Володимир Зеленський мають зустрітися й укласти угоду. В іншому разі – «вони дурні».

Нагадаємо, 19 січня Дональд Трамп розкритикував реакцію європейських лідерів на його претензії щодо Гренландії та заявив, що Європі краще варто зосередитися на війні проти України.

Раніше президент США заявив, що Володимир Зеленський, а не Владімір Путін, затягує процес можливого мирного врегулювання. Невдовзі президент України заявив, що саме РФ затягує процес укладання мирної угоди, і примусити країну-агресора до миру можна лише тиском.