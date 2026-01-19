Трамп порадив Європі сконцентруватися на російсько-українській війні

Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував реакцію європейських лідерів на його претензії щодо Гренландії та заявив, що Європі краще варто зосередитися на війні проти України. Про це він заявив 19 січня у коментарі NBC News.

Після того як Трамп заявив про наміри запровадити 10% мит на імпорт європейських країн, які не підтримали його щодо Гренландії, американський президент розкритикував увагу європейських лідерів за увагу до ситуації на острові.

«Європа повинна зосередитися на війні з Росією та Україні, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися – а не на Гренландії», – сказав Трамп.

Крім того, Дональд Трамп надіслав листа премʼєр-міністру Норвегії, в якому повʼязав Гренландію зі своєю невдачею у отриманні Нобелівської премії миру. Він звинуватив Норвегію в тому, що саме вона не дозволила отримати йому премію, через що виникла ситуація з Гренландією. Зазначимо, Нобелівський комітет щорічно призначає парламент Норвегії.

«Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив понад вісім воєн, я більше не відчуваю обовʼязку думати виключно про мир, хоча це завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що є добре та належним для США», – йшлося у листі.

Коментуючи цей лист, Трамп заявив, що «Норвегія повністю контролює все, попри те, що вона каже». Водночас він сказав, що його нібито не хвилює Нобелівська премія миру.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що США необхідно встановити контроль над Гренландією. Таке рішення Трамп пояснив наявністю з безпекою та комерційним інтересом, які можна вирішити встановленням контролю над Панамським каналом та Гренландією. Після цього Данія, яка контролює Гренландію, змінила королівський герб, зробивши більш помітними символи Гренландії та Фарерських островів.

12 січня 2026 року до Конгресу США надійшов законопроєкт щодо анексії Гренландії. Низка європейських країн засудила план Трампа про захоплення Гренландії, а на території острова та Данії пройшли масові демонстрації проти намірів США. Крім того, кілька європейських країн символічно надіслали невеликий військових контингент до Гренландії.

У відповідь на це 17 січня Дональд Трамп заявив, що введе мита проти країн Європи, які підтримують Гренландію. Нові мита США набудуть чинності з 1 лютого та стосуватимуться Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.