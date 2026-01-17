Трамп наголосив, що Гренландія нібито перебуває під загрозою з боку РФ та Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита для низки європейських країн, які виступають проти анексії Гренландії Сполученими Штатами. Нові мита США набудуть чинності з 1 лютого. Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, імпортне мито на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії діятиме доти, доки не буде досягнуто угоди про «повну та абсолютну купівлю» Гренландії.

«Сполучені Штати Америки негайно відкриті для переговорів з Данією та/або будь-якою з цих країн, які поставили під такий ризик так багато, попри все, що ми для них зробили, включаючи максимальний захист протягом стількох десятиліть», – написав Дональд Трамп.

Якщо до 1 червня 2025 року не буде досягнуто жодного рішення, тарифи зростуть до 25%.

Трамп вкотре наголосив, що Гренландія нібито перебуває під загрозою з боку Росії та Китаю.

«На кону стоїть мир у світі! Китай і Росія хочуть Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти. тільки США під керівництвом Трампа можуть грати в цю гру – і дуже успішно!» – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, Гренландія – автономна установча країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети, що розташований між Північним Льодовитим та Атлантичним океаном. У країні мешкають трохи менш як 57 тис. людей. Попри те, що Гренландія географічно є частиною Північної Америки, країна має тісні зв’язки з Данією, Норвегією, Ісландією та іншими державами Європи. Так, Данія зберігає відповідальність за оборону та зовнішню політику острова.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що США необхідно встановити контроль над Гренландією. Таке рішення Трамп пояснив наявністю з безпекою та комерційним інтересом, які можна вирішити встановленням контролю над Панамським каналом та Гренландією.

На тлі заяв Дональда Трампа у січні 2025 року Данія змінила королівський герб, зробивши більш помітними символи Гренландії та Фарерських островів.

12 січня 2026 року до Конгресу США надійшов законопроєкт щодо анексії Гренландії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що будь-який результат, окрім переходу острова під американський контроль, є неприйнятним. Водночас лідери пʼятьох партій, представлених у парламенті Гренландії, закликали США та Данію не втручатися в життя острова.

Кілька європейських країн також засудили заявлений план Трампа щодо захоплення арктичного острова.

Країни-члени НАТО, включаючи Швецію, Норвегію, Німеччину, Францію та Велику Британію, розгорнули війська на території острова в межах розвідувальної місії.

У суботу, 17 січня, по всій Данії та Гренландії відбулися масові демонстрації на знак протесту проти амбіцій Трампа захопити арктичний острів.