Компанія «Польські державні залізниці» (Polskie Koleje Państwowe S.A.) звільнила свого працівника Кацпера К., який у соцмережах писав схвальні коментарі на підтримку Росії у день обстрілу українського потяга 27 січня.Про це повідомляє Slawa TV з посиланням на портал Rynek Kolejowy.

Проросійські висловлювання польського залізничника помітила громадська організація «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки». Свій коментар він лишив у фейсбуку під дописом про обстріл потяга Барвінкове – Львів – Чоп 27 січня. Тоді внаслідок російського обстрілу дронами загинули пʼятеро пасажирів потяга. Під дописом залізничник вирішив написати «Слава Росії» й додав два російські прапорці.

Після того як інцидент набув розголосу, «Польські залізничні лінії» повідомили, що проведуть службову перевірку з цього приводу.

«“Польські залізничні лінії” не схвалюють дописів чи поведінки, яка суперечить чинному законодавству, етичним принципам та інтересам громадської безпеки», – вказано в повідомленні.

3 лютого портал Rynek Kolejowy опублікував заяву речника компанії Кароля Якубовського про те, що Кацпер К. більше не працює в PKP.

Нагадаємо, 27 січня ударні дрони атакували потяг Барвінкове – Львів, який прямував на Харківщині.