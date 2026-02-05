Польська залізниця звільнила свого працівника через підтримку російських обстрілів
Залізничник написав схвальний коментар під дописом про обстріл українського потяга
Компанія «Польські державні залізниці» (Polskie Koleje Państwowe S.A.) звільнила свого працівника Кацпера К., який у соцмережах писав схвальні коментарі на підтримку Росії у день обстрілу українського потяга 27 січня.Про це повідомляє Slawa TV з посиланням на портал Rynek Kolejowy.
Проросійські висловлювання польського залізничника помітила громадська організація «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки». Свій коментар він лишив у фейсбуку під дописом про обстріл потяга Барвінкове – Львів – Чоп 27 січня. Тоді внаслідок російського обстрілу дронами загинули пʼятеро пасажирів потяга. Під дописом залізничник вирішив написати «Слава Росії» й додав два російські прапорці.
Після того як інцидент набув розголосу, «Польські залізничні лінії» повідомили, що проведуть службову перевірку з цього приводу.
«“Польські залізничні лінії” не схвалюють дописів чи поведінки, яка суперечить чинному законодавству, етичним принципам та інтересам громадської безпеки», – вказано в повідомленні.
3 лютого портал Rynek Kolejowy опублікував заяву речника компанії Кароля Якубовського про те, що Кацпер К. більше не працює в PKP.
Нагадаємо, 27 січня ударні дрони атакували потяг Барвінкове – Львів, який прямував на Харківщині.