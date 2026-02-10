Олександр Башкаленко очолював Волинську ОДА з лютого по березень 2014 року

Компанія, пов’язана з родиною колишнього голови Волинської ОДА Олександра Башкаленка, заборгувала державному «Укргазбанку» понад 800 млн грн. Через це банк подав позов до ТОВ «Нексттрейд» і домігся відкриття справи про банкрутство фірми. Про це в понеділок, 9 лютого, повідомило видання «Сила правди».

Як стало відомо з постанови Касаційного господарського суду від 15 січня 2026 року та ухвал Вищого антикорупційного суду, справа щодо ТОВ «Нексттрейд» стосується масштабного привласнення грошей «Укргазбанку» на суму близько 19 млн євро, що стало підставою для кримінального провадження та подальшого банкрутства компанії.

У грудні 2020 року «Укргазбанк» і ТОВ «Нексттрейд» уклали генеральний кредитний договір з лімітом 25 млн грн. За версією слідства, у липні 2023 року посадовці компанії, не маючи наміру повертати гроші, переконали банк відкрити непокриті акредитиви (коли банк бере на себе зобов’язання заплатити продавцеві за покупця, застосовують лише щодо надійних клієнтів – ред.) на 30 млн євро для закупівлі газу у словацької NextTradeEurope s.r.o. Фактично, за даними слідства, близько 18,8 млн євро переказали на рахунки словацької фірми й вивели на користь власників бізнесу.

У 2024 році правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 (привласнення або заволодіння майном в особливо великих розмірах) та за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем службовими особами АБ «Укргазбанк»).

Слідство перевіряє можливу причетність посадовців «Укргазбанку» до надання компаніям ризикових кредитів, забезпечених лише на 30%, що призвело до тяжких наслідків для банку, 94,9% акцій якого належать державі. За інформацією медіа, ухваленню відповідних рішень могли сприяти члени кредитного комітету банку Геннадій Хелемський та Наталія Василець.

У жовтні 2024 року суд наклав арешт на всі рахунки ТОВ «Нексттрейд» у кількох банках, визнавши їх речовими доказами у справі. Оскільки заборгованість перед «Укргазбанком» не погашали і вона перевищила 806 млн грн, банк ініціював процедуру банкрутства компанії.

Спробу ТОВ «Нексттрейд» запровадити план санації кредитори відхилили, а суд визнав його нереалістичним. 30 червня 2025 року Господарський суд Києва визнав фірму банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Оскаржити це рішення компанії не вдалося.

ТОВ «Нексттрейд» зареєстрували у Луцьку в 2016 році під назвою «Некст Ойл Трейд». Першим керівником і власником підприємства був лучанин Сергій Воєвода – футболіст, який раніше балотувався до Луцькради за списком «Опозиційного блоку». Наприкінці 2020 року власниками компанії стали дружина ексголови Волинської ОДА Людмила та його сини Костянтин і Олександр Башкаленки. З липня 2022 року фірма одноосібно належить Костянтину Башкаленку.

Словацьку NextTradeEurope s.r.o., через яку, за версією слідства, виводили гроші, зареєстрували в грудні 2020 року. Засновником компанії є той же Сергій Воєвода.

Додамо, що 64-річний Олександр Башкаленко – військовий за освітою, з 1992 року займався підприємницькою діяльністю. Упродовж чотирьох років був першим заступником голови Волинської облдержадміністрації, а з 5 лютого до 2 березня 2014 року очолював установу. Також був головою Волинського обласного осередку «Партії регіонів» і депутатом обласної ради.

Нині Олександр Башкаленко займається бізнесом. Офіційно він є співвласником трьох компаній, які спеціалізуються на будівництві, здачі нерухомості в оренду, торгівлі і фармацевтичному бізнесі – ТОВ «Нові технології», ТОВ «Юнілайф» і ТОВ «Екопрод».