63-річний Василь Столяр є співвласником понад десяти фірм

Підгайцівська сільська рада Луцького району намагається через суд стягнути з бізнесмена та колишнього депутата Волинської обласної ради Василя Столяра понад 911 тис. грн боргу за оренду землі. Окрім цього, громада просить розірвати договір оренди, укладений ще у 2005 році. Попри наявну заборгованість, Столяр залишається співвласником понад десяти компаній, зокрема, й нещодавно створених.

Як йдеться в постанові Волинського апеляційного суду від 13 листопада, у грудні 2005 року Василь Столяр орендував у Луцької районної державної адміністрації низку земельних ділянок загальною площею 13,3 га на території тодішньої Лищенської сільради. Землю надали для риборозведення, сінокосіння, а також будівництва офісних і складських приміщень. Згодом підприємець відмовився від частини ділянок і нині користується сімома, площею 11,4 га.

У 2014 році Столяр припинив підприємницьку діяльність як ФОП, однак, за даними громади, не розрахувався з сільрадою за користування землею.

У вересні цього року Підгайцівська громада, до складу якої Лище увійшло у 2019 році, звернулася до Луцького міськрайонного суду з вимогою стягнути понад 900 тис. грн боргу та розірвати договір оренди. Суд дійшов висновку, що попри припинення підприємницької діяльності, зобов’язання Столяра не зникли, а спір має господарський характер і повинен розглядатися в господарському суді. Апеляційний суд підтримав цю позицію.

У земельному відділі Підгайцівської сільської ради виданню «Сила правди» повідомили, що громада готуватиме позов до Господарського суду Волинської області.

Додамо, що Василь Столяр був депутатом Волинської облради трьох скликань у 2006-2020 роках, очолював комісію з питань екології та керував комунальним підприємством «Волиньприродресурс» у 2016-2020 роках. За даними аналітичної системи YouControl, за час бізнес-діяльності він був пов’язаний більш ніж із двома десятками компаній.

Наразі 63-річний Василь Столяр є співвласником понад десяти фірм. Серед них – луцьке ТОВ «СК-Будпласт» (частка у 80%), що займається виробництвом пластмас, аграрна компанія «Флора-північ» (50%) у Шацькому районі, ТОВ «Завод дитячого харчування “Віта Фудз”» у Рожищі (25%) та київська компанія «Грассланд» (25%).

Окремо в YouControl фігурують і новостворені підприємства. У вересні 2025 року Василь Столяр став співвласником ТОВ «Каннафарм Каліфорнія», зареєстрованого в Піддубцях і спеціалізованого на вирощуванні прядивних культур. Ще одну компанію – ТОВ «Волинь Каннафарм» – він створив у червні 2025 року в Луцьку разом з партнерами з Одеси та Києва. Наприкінці 2024 року з цими ж людьми Столяр заснував ТОВ «Хемп Селекшн Юкрейн», також із профілем вирощування прядивних культур.

Окрім бізнесу, Василь Столяр є керівником і засновником благодійного фонду «Волиняни», членом житлово-будівельного кооперативу «Лісовий» та одним із засновників Федерації баскетболу Волинської області.