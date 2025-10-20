Землі у Ковельському районі виставили на аукціон у 2024 році

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) виявило змову між волинським підприємцем Русланом Роговським та його родичкою Валентиною Чижевською під час пʼяти земельних аукціонів. За цим фактом розпочали розслідування.

За інформацією Західного міжобласного територіального відділення АМКУ, йдеться про пʼять аукціонів із продажу земельних ділянок загальною площею 6 га у Ковельському районі, які Турійська селищна рада провела у 2024 році.

Орієнтовні межі ділянок навколо Болотного, які передали в оренду (фото «Сили правди»)

Волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди» повідомив 17 жовтня, що бізнесмен та волонтер Руслан Роговський, який з 2019 року орендує озеро Болотне в загальнозоологічному заказнику «Озерянський», розіграв зі своєю родичкою та колегою Валентиною Чижевською п’ять земельних аукціонів. Усі торги виграла жінка, але жодного договору з селищною радою вона так і не підписала.

Як наслідок, ділянки дісталися Русланові Роговському, який пропонував за лоти дещо нижчу ціну. Крім того, він брав участь в аукціонах як фізична особа, а Валентина Чижевська – як підприємиця. У січні 2025 року Турійська селищна рада уклала з Русланом Роговським п’ятирічний договір оренди прибережними ділянками загальною площею 6,2 га.

У жовтні 2025-го Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ розпочало справу за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Водночас антимонопольники повідомили, що виявили факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних учасників.

Додамо, що про звʼязок Руслана Роговського та Валентини Чижевської свідчить інформація з відкритих джерел. Так, у 2012 році Руслан Роговський під час реєстрації кандидатом у народні депутати України вказав у своїй біографії, що є інженером у приватному підприємстві «Чижевська Валентина Миколаївна».

Крім того, Валентину Чижевську у рекламному матеріалі про луцьку лазню Руслана Роговського «Козача левада» у 2014 році називали його двоюрідною сестрою. З публікації також відомо, що жінка ще й працювала там адміністраторкою. Про це свідчать і дані застосунку, який ідентифікує номери за телефонними книгами, зазначають журналісти: кілька користувачів записали Валентину Чижевську, зокрема, як «сестра Роговського» та «Валя адмін Левада».

У березні 2017 року Руслан Роговський та Валентина Чижевська навіть уклали шлюб, а в 2019 році пара розлучилася за згодою сторін. У судовому рішенні йшлося, що союз розривають, бо він набув формального характеру.