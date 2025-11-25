Компанії Ігоря Смітюха (ліворуч) та Віктора Козака (праворуч) викрили на змові на торгах

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) виявило змову між компаніями «Ковельська реалбаза» та «Ідея» під час шести земельних аукціонів у Ковельському районі. Обидві фірми пов’язують із депутатами Волиньради Віктором Козаком та Іваном Смітюхом. За узгоджені дії кожну з компаній оштрафували на 408 тис. грн і внесли до так званого чорного списку АМКУ.

Йдеться про шість аукціонів, які Колодяжненська сільська рада провела у серпні-жовтні 2024 року. За інформацією антимонопольників, товариства з обмеженою відповідальністю «Ковельська реалбаза» та «Ідея» лише імітували конкуренцію: користувалися однаковими ІР-адресами, подали заяви на участь з ідентичними метаданими та активно контактували між собою під час аукціонів. Комітет визнав такі дії узгодженими.

Попри це, за підсумками усіх аукціонів «Ковельська реалбаза» здобула перемогу лише двічі, придбавши земельні ділянки площею 0,35 га та 0,33 га загальною вартістю у понад 1 млн грн. Натомість ТОВ «Ідея» не мало успіхів на жодному з аукціонів. Решта лотів дісталися іншій учасниці – Марії Бортник, цінові пропозиції якої були вищими приблизно на 300-400 тис. грн.

Заперечень щодо висновків АМКУ компанії не подали. Обидві фірми оштрафували на 408 тис. грн і на три роки відсторонили від участі у публічних закупівлях Prozorro.

Як повідомив 25 листопада Волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди», ТОВ «Ідея» створене в Ковелі майже 22 роки тому. Воно є сімейним бізнесом Віктора Козака – чинного депутата і члена постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Волинської обласної ради від політичної сили «За майбутнє».

Формально основний вид діяльності компанії – вантажні автоперевезення, однак на практиці фірма виконує переважно роботи з ремонту та будівництва.

ТзДВ «Ковельська реалбаза» створене у 1998 році. Засновниками підприємства є подружжя Івана та Надії Смітюхів. Водночас Іван Смітюх є його власником. Основний вид діяльності фірми – виробництво готових кормів для тварин.

Іван Смітюх – відомий на Волині бізнесмен та політик. У 2020 році вдруге обраний депутатом Волинської обласної ради від Аграрної партії України. Входить до складу постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин.

І Іван Смітюх, і Віктор Козак в минулому очолювали Ковельську районну державну адміністрацію: перший у 2010-2012 роках, а другий з 2015-го по 2019 рік.

За оцінками АМКУ, через узгоджені дії цих підприємств Колодяжненська сільська рада могла недоотримати щонайменше 600 тис. грн.