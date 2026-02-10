Суд Мурманської області оштрафував 72-річного українця

У Росії суд Мурманської області визнав винним у дискредитації російської армії 72-річного українця Василя Йовдія. Підставою для покарання стали його лайки під відео. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомило російське видання «Верстка».

Згідно з постановою, чоловік переглядав відеоролики зі свого мобільного телефону та залишав під ними схвальні реакції у вигляді лайків. Суд визнав ці дії такими, що нібито підривають авторитет російських збройних сил.

Справу проти українця порушили після перевірки, проведеної прикордонним управлінням ФСБ. Під час огляду силовики дослідили вміст його телефону, зокрема перелік вподобаних відео. У документах суду зазначено, що авторами щонайменше двох відео були люди, внесені в Росії до реєстру «іноземних агентів». Один із роликів стосувався загибелі начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ генерала Ігоря Кирилова у грудні 2024 року.

Українець пояснив, що діяв свідомо, знаючи, що один з авторів контенту є українським блогером. Чоловік нібито розкаявся та заявив про непідтримку чинної влади України.

За підсумками розгляду справи суд призначив пенсіонеру штраф у розмірі 30 тис. рублів. Варто відзначити, що раніше в Росії не фіксували випадків притягнення до відповідальності за дискредитацію армії виключно через лайки під відео.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що російський суд ухвалив рішення про стягнення понад 5,5 млн рублів (близько 3 млн грн) заборгованості за електрику з посольства України в Москві.