Посольство України у Москві не працює з 2022 року

Арбітражний суд ухвалив рішення про стягнення понад 5,5 млн рублів (близько 3 млн грн) заборгованості за електрику з посольства України в Москві. Установа припинила роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Про це у неділю, 8 лютого, повідомило російське агентство ТАСС.

Як йдеться в документах, суд задовольнив позови ПАТ «Московська об’єднана енергетична компанія» та ухвалив рішення про стягнення з посольства України у Росії понад 5,5 млн рублів. Зокрема, мають стягнути 3,46 млн рублів основного боргу, а також понад 210 тис. рублів штрафних санкцій. Окремо суд ухвалив рішення про стягнення на користь енергокомпанії ще понад 2 млн рублів пені та додаткових штрафів.

Зазначимо, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України в лютому 2022 року російське МЗС оголосило про евакуацію персоналу своїх дипломатичних установ з території України. У відповідь Київ заявив про розрив дипломатичних відносин із РФ та виведення українських дипломатів з Москви.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що країна відкличе згоду на функціонування останнього російського консульства у Польщі.

Росіяни мали б залишити дипломатичну будівлю у Гданську до кінця 23 грудня. Втім, дипломати відмовилися її покидати, аргументуючи це тим, що будинок на вул. Баторего, 15, належить їм за угодами часів СРСР. Польський уряд вирішив, що не буде виганяти росіян силою, але поліція припинить охорону обʼєкта.