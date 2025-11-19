Російське консульство у Гданську

Польща відкличе згоду на функціонування останнього російського консульства у Польщі. Йдеться про дипломатичний пункт у Гданську, повідомив у середу, 19 листопада, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає RMF24.

За словами очільника польського МЗС, у найближчі години міністерство повідомить російську дипломатію про відкликання згоди на функціонування консульства Росії у Гданську. Це останнє російське консульство, яке працювало на території Польщі.

Окрім цього, Сікорський заявив, що планує провести брифінг для Ради закордонних справ Європейського Союзу, де закликатиме обмежити пересування 2000 російських дипломатів, акредитованих у блоці. За його словами, «до 40% з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом».

Консульство закривають у відповідь на теракт на залізниці у Польщі. Нагадаємо, напередодні польські спецслужби повідомили, що до нещодавнього підриву на залізниці у Польщі причетні російські спецслужби. Того ж дня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що теракт на залізниці скоїли двоє українців, що діяли в інтересах Росії.

«Тут можна лише висловити жаль… Це не має нічого спільного зі здоровим глуздом», – відреагував речник Кремля Дмітрій Пєсков на рішення закрити консульство.

Нагадаємо, у травні Польща закрила російське генеральне консульство у Кракові – це відбулося після доповіді прем'єр-міністра про причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ Marywilska 44 у Варшаві у травні 2024 року. Тоді вогонь охопив ТЦ площею 240 м2.

До того, у жовтні 2024 року Польща закрила російське консульство в Познані. Тоді закриття дипустанови пояснили російською гібридною війною та спробами влаштувати диверсії у Польщі.