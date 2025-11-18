Вибух пошкодив один із пасажирських потягів у Польщі

Польські правоохоронці встановили особи людей, які здійснили диверсію на залізниці. Ними виявилися двоє українців, які працювали на замовлення Росії, повідомив у вівторок, 18 листопада, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Polsat.

Під час доповіді в Сеймі Туск відзвітував про розслідування теракту. За його словами, правоохоронці підтвердили два факти саботажу в місті Міка та околицях Пулав та встановили особи зловмисників.

«Один з підозрюваних є громадянином України, засудженим у Львові у травні цього року. Він засуджений за диверсії на території України та проживає в Білорусі. Інший є мешканцем Донбасу. Він перетнув білорусько-польський кордон разом із першим підозрюваним восени цього року, безпосередньо перед нападами», – повідомив Туск.

Підозрювані вже покинули територію Польщі через прикордонний перехід у Тересполі. Премʼєр-міністр зазначив, що не розкриватиме імен зловмисників на пряме прохання прокуратури.

Деталі теракту в Польщі

У неділю, 16 листопада, на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні.

За даними Туска на коліях підірвався вибуховий пристрій військового класу С4. Детонація відбулася за допомогою спускового механізму, прокладеного через 300-метровий кабель.

Увечері 16 листопада на цій же залізничній лінії поїзд сполученням Свіноуйсьце – Жешув, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину, вона виявилася занадто слабкою, тому потяг її розчавив. Така перешкода могла призвести до сходу поїзда з рейок.

18 листопада Туск повідомив, що пластина на рейках мала спричинити схід потяга з рейок. За його словами, інцидент мав бути записаний на мобільний телефон.

Правоохоронці встановили, що вибух на коліях могли здійснити за допомогою мобільних телефонів. Польські слідчі вилучили SIM-карти з пристроїв та отримали паспортні дані, які були використані для придбання карток.

Після цього польська платформа Res Futura Data House оприлюднила аналіз коментарів у соцмережах щодо підриву залізничної лінії Варшава – Люблін. Майже половина коментаторів звинувачує у підриві українців.

Зазначимо, 18 листопада у польських спецслужбах підтвердили, що до підриву залізниці причетні спецслужби зі сходу – за словами координатора польських спецслужб Яцека Добжинського, «все вказує на те, що це Росія». Тоді ж він додав, що інші деталі розслідування мають залишатися конфіденційними, адже російські спецслужби хотіли б отримати цю інформацію.

Новина доповнюється...