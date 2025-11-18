Вибух на коліях могли здійснити за допомогою мобільних телефонів

У вівторок, 18 листопада, речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що спецслужби зі сходу причетні до диверсії на залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників до України.

«Річ у тому, що все вказує на те, що це Росія. Ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі сходу», – заявив він.

Добжинський наголосив, що інші деталі розслідування мають залишатися конфіденційними, адже російські спецслужби хотіли б отримати цю інформацію. Він також додав, що росіяни намагаються дестабілізувати польське суспільство та налякати його.

«Вони обов'язково спробують цим скористатися. Російські служби хочуть дестабілізувати Польщу та Європейський Союз, вони хочуть викликати розкол між нами та Україною та створити негативну атмосферу. Не даймо себе втягнути в ці дії російських служб», – сказав речник.

Польські офіцери з’ясували, що вибух на коліях могли здійснити за допомогою мобільних телефонів. Правоохоронці вилучили SIM-карти з пристроїв та отримали паспортні дані, які були використані для придбання карток.

Тим часом рух поїздів на ділянках залізничної лінії №7 повністю відновили.

Нагадаємо, у неділю, 16 листопада, на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Вечері 16 листопада на цій же залізничній лінії поїзд сполученням Свіноуйсьце – Жешув, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину, вона виявилася занадто слабкою, тому потяг її розчавив. Така перешкода могла призвести до сходу поїзда з рейок.

Аналітична польська платформа Res Futura Data House оприлюднила аналіз коментарів у соцмережах щодо підриву залізничної лінії Варшава – Люблін. Майже половина коментаторів звинувачує українців у підриві.