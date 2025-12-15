ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили порайонне оповіщення повітряних тривог по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Це рішення дозволить зменшити тривалість тривог у громадах, де на конкретний момент відсутня реальна загроза. Про це 15 грудня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, диференціацію сигналу за окремими районами давно ініціювали «бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв».

На першому етапі систему протестували у 13 регіонах, після чого її масштабували на всі області.

«Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах», – розповіла Свириденко.

Вона додала, що це сприяє стабільнішій роботі критичної інфраструктури та бізнесу, а також підтримці економічної активності в регіонах.

Окрім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.