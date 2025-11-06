Ігорь Рогов зізнався у співпраці з російською розвідкою

Росіяни Ігорь та Іріна Рогові, яких затримали спецслужби за підозрою в шпигунстві і тероризмі, протягом двох років отримували фінансову підтримку від МЗС Польщі. Про це у середу, 5 листопада, повідомила польська газета Rzeczpospolita.

Ігорь Рогов після затримання польськими службами у середині 2024 року відкрито зізнався у співпраці з російською розвідкою та в участі у передвиборчій кампанії опозиціонера Олексія Навального. Його дружину спецслужби затримали в листопаді того ж року.

«Я мав робити те, що мені подобається, підніматися кар’єрними сходами російських опозиціонерів, знайомитися з новими людьми та зрештою доповідати про все Федеральній службі безпеки. Мені здавалося, що я роблю більше користі, ніж шкоди», – зізнався Рогов.

На росіян чоловік працював у Польщі з 2020 року. Він шпигував за російською опозицією та академічною спільнотою. Польща прийняла його як політичного біженця та забезпечувала житлом. Загалом подружжя протягом двох років отримало державну стипендію на майже 72 тис. злотих.

Цю програму Міністерство закордонних справ запустило за рік до початку повномасштабної війни в Україні. Список стипендіатів був створений у відомстві за часів уряду «Права і справедливості». Тоді МЗС хотіло залучити до Польщі російських опозиціонерів і шукало їх таємними каналами.

«Ігорь та Іріна Р. потрапили до короткого списку лише семи стипендіатів з Росії – за обставин, які не з'ясовані донині», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомляли, що поліція Польщі передала до суду справу росіян Ігоря та Іріни Рогових, які готували теракт у Польщі та працювали на ФСБ. За даними слідства, Ігорь Рогов розвідував про супротивників російського диктатора Владіміра Путіна у Польщі та на Заході, а його дружина Іріна мала зашифрувати інформацію та передавати до Москви.

Якщо провину пари росіян доведуть, їм загрожує покарання від 8 років до довічного ув'язнення. Польська прокуратура також звинувачує Рогова у змові з двома громадянами України та ще одним росіянином для відправки посилки з вибухово речовиною – нітрогліцерином.