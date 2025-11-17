Дональд Туск ствердив про акт диверсії

Аналітична польська платформа Res Futura Data House оприлюднила аналіз коментарів у соцмережах щодо підриву залізничної лінії Варшава – Люблін, який стався, у понеділок, 17 листопада. До звіту включили понад 14 тис. коментарів користувачів у соцмережах. У Res Futura наголосили, що ці дані не є опитуванням громадської думки – це огляд найбільш поширених реакцій в інтернеті на ситуацію.

Як пише Res Futura Data House, 42% користувачі припустили, що до інциденту можуть бути причетні українці. У коментарях згадували попередні випадки пожеж, вандалізму та припускали провокацію зі сторони українців. Частина користувачів припустила, що такі інциденти є способом тиснути на Польщу для подальшої військової та фінансової допомоги Україні.

«Нерідко з’являється гіпотеза, що ці дії були помстою або провокацією – нібито з метою втягнути Польщу у прямий конфлікт із Росією», – йдеться у повідомленні.

Проте пошкоджене залізничне сполучення Варшава – Люблін має важливе значення для доставки допомоги Україні. Цей маршрут є однією з ключових залізничних артерій, що з'єднує Польщу з Україною через прикордонні пункти пропуску.

Автори 24% дописів користувачі поширили наратив, що підрив може бути пов’язаний із діяльністю російських служб. Цю версію пов’язували з випадками російських диверсій та бажанням дестабілізувати Польщу, яка підтримує Україну.

Ще 19% коментаторів припустили, що подію міг інсценувати уряд Дональда Туска. У дописах писали про можливі спроби відволікти увагу від внутрішніх проблем та критикували повільну реакцію польських служб.

10% коментарів містили наративи про те, що даних недостатньо для будь-яких припущень. Коментатори наголосили на технічній несправності та дефектах самих рейок колії й закликали дочекатися офіційних висновків.

Лише 3% коментарів стосувалися можливого білоруського чи іншого іноземного втручання. У Res Futura зазначають, що такі версії були поодинокими.

Прикметно, що польські медіа цитують реакцію депутата сему від президентської партії «Право і справедливість Кшиштофа Щуцкого». Він у ефірі Onet Rano заявив, що прем’єр Дональд Туск не мав робити припущень про диверсію, адже після цього багато поляків автоматично пов’язують подібні інциденти з діяльністю російських спецслужб.

Того ж дня Туск написав у X, що «не можна виключати, що маємо справу з актом диверсії». Пізніше, у понеділок, прем’єр офіційно повідомив, що «підтвердилися найгірші припущення» і на ділянці між Варшавою та Любліном стався акт диверсії.