У Москві засудили українських військових Андрія Антоненка, Андрія Куліша, Олексія Мазуренка та Дениса Ткаченка

Другий західний окружний військовий суд у Москві виніс вирок чотирьом українським військовополоненим, яких затримали під час виконання спецоперації на території Брянської області у 2023 році. Група виконувала завдання під керівництвом полковника ГУР зі Львова Олега Бабія, який загинув від смертельного поранення під час повернення на підконтрольну Україні територію. Про це повідомили російські сайти «Медиазона» і ТАСС.

Росіяни звинуватили їх у нібито мінуванні залізниці, ЛЕП і нафтосховища, а також у розміщенні безпілотників поблизу військового аеродрому Шайківка в Калузькій області у серпні 2023 року. 3 вересня суд засудив підполковника Андрія Антоненка засудили до 28 років увʼязнення, капітана Андрія Куліша і сержанта Олексія Мазуренка – до 26 років, а молодшого лейтенанта Дениса Ткаченка – до 27 років. Захист військових повідомив, що буде оскаржувати ці вироки.

У суді українські військові наголосили, що захищали свою країну, виконували накази командирів, а від влаштованих ними диверсій не постраждав жоден ані цивільний, ані військовий. Андрій Антоненко сказав, що не вважає себе терористом, а виконував завдання на території РФ, керуючись і своїми патріотичними переконаннями, і своїм військовим обов’язком.

«Я з сумом хочу сказати, що шкодую, що не всі учасники моєї групи вижили. Дехто загинув, а саме Бабій Олег і Мачулянський Андрій, а також Долматов Ілля помер у лікарні. Це гідні люди, мені шкода, що вони загинули, але така доля чекає, можливо… Така ситуація може трапитися з кожним військовослужбовцем на полі бою», – сказав Андрій Антоненко.

Після того, як його перебив суддя, він зачитав рядки з вірша українського письменника Павла Тичини «Я утверждаюсь». Коли суддя кілька разів запитав його, про що вірш, Антоненко відповів: «Про глибоку любов до своєї країни».

Андрій Куліш своєю чергою у суді зазначив, що виконання ним операції «було частиною мого військового обов’язку, мого обов’язку як громадянина України й моєї роботи». Олексій Мазуренко ж розповів деталі виконання операції, наголосивши, що його керівництво не ставило цілей завдати шкоди або збитків цивільним громадянам.

Нагадаємо, у серпні 2023 року розвідувальна група подолала 600 кілометрів пішки територією РФ, аби знищити стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 та пошкодити ще два літака. Під час повернення групи до України розвідники потрапили в засідку. Прикриваючи відхід своїх побратимів, львівʼянин Олег Бабій, який керував групою, загинув 30 серпня 2023 року. За цю операцію полковника ГУР посмертно нагородили орденом «Золота зірка».