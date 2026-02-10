Гуманітарний вантаж доставили до Києва і Фастова

Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з Україною, організувавши гуманітарну допомогу на тлі морозної зими та наслідків російських атак. Зокрема, українцям відправили ліки, продукти та генератори. Про це повідомив Vatican News у понеділок, 9 лютого.

Як зазначають в повідомленні, до України вже прибули три вантажівки з 80 електрогенераторами. Вони призначені для пунктів обігріву та укриттів, де люди змушені перебувати через перебої з електропостачанням. Крім того, до гуманітарного вантажу увійшли тисячі одиниць медикаментів, серед яких антибіотики, протизапальні препарати та харчові добавки, а також мелатонін, який допоможе людям, що перебувають у постійному стресі та тривозі, покращити сон.

Гуманітарний вантаж вирушив із Базиліки святої Софії в Римі, яка є духовним осередком українців в Італії, та був доставлений, зокрема, до Києва і Фастова. Також готується ще одна вантажівка з ліками та продуктами, яку розподілятимуть через мережу парафій у різних дієцезіях України.

Нагадаємо у грудні Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування.