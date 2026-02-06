Організаторкою мітингів є Вікторія Доценко

Українці, які зараз живуть у Польщі, організовують проплачені мітинги з гаслами проти корупції в Україні та засудженням дій президента Володимира Зеленського, виходячи на головні площі низки польських міст. При цьому, на цих мітингах фігурують одні і ті ж люди, а мітингарі підтверджують журналістам, що за участь в протесті пропонують 200 доларів. На найактивніших учасників та організаторів таких мітингів звернули увагу журналісти Bihus.Info.

Антиурядові мітинги українців упродовж останнії місяців відбулись одразу в кількох містах Польщі. Наприклад, у Вроцлаві журналісти звернули увагу, що всі гасла на картонних табличках не лише відтворювали риторику, вигідну російській пропаганді, а й були написані однією людиною. Про це свідчить спільна манера написання певних букв.

Крім Вроцлава, за кілька тижнів масовий мітинг «проти корупції в Україні» відбувся й у Варшаві. Журналісти ідентифікували кількох учасників мітингів. Серед них – люди, які раніше мешкали в різних регіонах України, але нині проживають у Польщі. Більше того, частина учасників їздили від міста до міста та з’являлися на різних акціях у різних містах.

Також журналісти звернули увагу на повідомлення у відкритих телеграм-чатах для українців у Польщі. У них людей запрошували «підзаробити», пропонуючи 100 доларів за участь у кількагодинному мітингу «проти корупції в Україні». Повідомлення публікувалися російською мовою, а після запитань про організаторів – видалялися. Один із співрозмовників підтвердив, що мітингарям платили гроші за вихід на акцію.

«Мітинг – він корумпований, людям платили гроші. По 200 доларів», – розповів учасник протестів.

Однією з ключових фігур у цій історії є Вікторія Доценко. Жінка брала активну участь у мітингах, була спікеркою та в телефонній розмові з журналістами назвала себе однією з організаторів акцій. Вона очолює представництво польсько-української господарської палати у Бидгощі. Ще вона позиціонує себе як волонтерка і має благодійний фонд в Україні.

Ще один благодійний фонд Вікторії Доценко зареєстрований у Польщі. На його сторінках в соцмережах публікують дописи про акції протестів, а ще – звіти про волонтерську діяльність, подяки та нагороди. Зокрема, в грудні 2025 року Вікторія Доценко отримала відзнаку Міністерства оборони «за сприяння обороні».

Ще один співорганізатор протестів у Польщі – Ігор Саєнко. Він підтвердив, що збирає людей на мітинги через власні контакти та трудову агенцію, проте заперечив, що учасникам платять гроші.

Журналісти Kyiv Post звернули увагу й на мітинг під гаслом «Ні війні», який відбувся 30 жовтня у Варшаві. Тоді мітингарі прийшли не під посольство Росії, а під посольство України. Ба більше, за їхньою інформацією, людей на цей захід набирали через фейкові акаунти у соцмережах і платили по 150 злотих за участь (близько півтори тисячі гривень).