За свідченнями очевидців, прокурор оголосив, де він працює, і погрожував наслідками

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила не звільняти прокурора, який пʼяним пошкодив чужий автомобіль і погрожував своїми звʼязками. Про це 27 квітня повідомив «Судовий репортер».

Як зазначається у повідомленні, інцидент стався 23 жовтня 2025 року у Львові. Близько 21:50 свідки повідомили у поліцію про чоловіка, який поводився агресивно та завдавав ударів по припаркованому авто, залишивши вм’ятини на дверях. Після прибуття правоохоронців чоловік пред’явив посвідчення прокурора та учасника бойових дій, заперечив свою причетність і поводився зухвало.

Згодом на місце прийшов власник автомобіля зі своїми знайомими, між ними та прокурором виникла словесна перепалка, яка переросла у сутичку. Попри напружену ситуацію, згодом власник авто написав заяву про відсутність претензій, тому адміністративний протокол не склали.

Попри це, через тиждень інформація про інцидент з’явилася у соцмережах, де стверджувалося, що військовий прокурор Львівщини нібито намагався «вирішити питання» з потерпілими та уникнути відповідальності. Також у дописі згадувалася інформація, що батько цього прокурора у жовтні 2020 вчинив ДТП з двома загиблими біля села Гелетинці на Хмельниччині.

Дисциплінарну скаргу подав керівник прокурора, а розгляд справи відбувався у закритому режимі, тому ім’я фігуранта не розголошують. Згодом сам прокурор частково визнав провину: пояснив, що перебував у стресовому стані, вживав алкоголь і не пам’ятає моменту пошкодження авто, хоча допускає, що це могло статися. При цьому він сказав, що агресивні дії спровокувала компанія біля машини, яка його почала ображати. Він заявив, що компенсував збитки та вибачився.

Водночас власник автомобіля зазначив, що самостійно відремонтував незначні пошкодження і не встановлював, хто винуватець. Свідки також підтвердили, що серйозних тілесних ушкоджень ніхто не зазнав.

У підсумку комісія вирішила обмежитися дисциплінарним стягненням: прокурору на пів року заборонили претендувати на підвищення або переведення на посаду вищого рівня. Відповідне рішення ухвалили 16 квітня. При цьому врахували його стаж роботи з 2014 року, позитивну характеристику, відзнаки та відсутність попередніх дисциплінарних порушень.