Польща депортувала українця, який керував авто з понад 2 проміле алкгоголю

З Польщі депортували 37-річного українця, який у нетверезому стані приїхав до дитячого садочка, щоб забрати дитину. Про це у понеділок, 27 квітня, повідомили у поліції Польщі.

У п’ятницю, 24 квітня, українець прийшов до дитячого садка, щоб забрати молодшу дитину. Працівники дошкільного закладу звернули увагу на поведінку чоловіка, а також відчули від нього запах алкоголю. Вони викликали дорожню поліцію, оскільки помітили, що він разом із 11-річним сином приїхав на авто.

Правоохоронці, які прибули на виклик, перевірили водія на стан сп’яніння за допомогою алкотестера – прилад виявив у крові українця понад 2 проміле алкоголю. Чоловіку висунули обвинувачення у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та нараженні дітей на небезпеку.

Поліція Польщі зазначає, що в країні за керування авто у нетверезому стані передбачене покарання – ув’язнення строком до трьох років. Втім правоохоронці подали клопотання щодо депортації українця, і його видворили з країни.

Нагадаємо, у січні 2026 року поліція Польщі повідомила про намір депортувати з країни 56-річну українку, яка під час допиту посварилася з російською перекладачкою.