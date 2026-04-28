Військова частина відмовила у звільненні зі служби військовослужбовцю після закінчення терміну дії контракту. Він звернувся до Львівського окружного адміністративного суду та виграв справу. Військову частину зобов’язали звільнити позивача зі служби.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, до суду звернувся військовослужбовець, який на початку березня 2023 року уклав контракт на службу в ЗСУ. У січні 2026 року він звернувся до командира із рапортом про звільнення після закінчення терміну дії трирічного контракту, але рапорт йому не погодили. Після цього військовий звернувся до суду, вважаючи рішення протиправним.

У матеріалах справи є позиція представника військової частини. Він вважає, що звільнення зі служби, відповідно до підпункту «ж» п. 3 ч. 5 ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», можливе лише при укладанні контракту після 18 травня 2024 року.

Цю справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя повністю задовольнив позов військового.

«Закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану, за умови, що військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу, є безумовною підставою, передбаченою підпунктом «ж» п.3 ч.5 ст. 26 Закону №2232-ХІІ, для звільнення з військової служби. При цьому, із настанням обставини закінчення строку контракту у військовослужбовця виникає право на звільнення з військової служби, а у відповідного органу військового управління обов’язок забезпечити його реалізацію», – вказано у вироку суду.

Відмову військової частини звільнити позивача зі служби визнали протиправною та зобов’язали прийняти відповідне рішення. На рішення суду ще можна подати апеляцію.