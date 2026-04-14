Військова частина відмовила ексвійськовому у призначенні одноразової грошової допомоги (1 млн грн) за службу до 25 років. Причиною стало те, що той звернувся за виплатою після звільнення у запас. Позивач виграв справу у суді та зобов’язав нарахувати гроші.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся солдат, який розповів, що під час повномасштабної війни він уклав контракт про проходження військової служби. На той час йому ще не виповнилось 25 років. Згодом, після прийняття Кабміном постанови №153, у нього були підстави для отримання одноразової виплати – 1 млн грн, але військова частина відмовила йому в призначенні винагороди, тому він звернувся до суду.

Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти задоволення позову. Він заявив, що постанова КМУ №153 стосується тих, хто проходить військову службу, а позивач звернувся за виплатою після того, як звільнився в запас.

Цю справу розглядала суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що позивач був на військовій службі із 2021 по 2023 рік. Після закінчення контракту восени 2023 року він уклав новий. Після цього неодноразово виконував бойові завдання у Луганській та Донецькій областях. Під час служби він, зокрема, зазнав осколкового вогнепального поранення через мінометний обстріл.

У листопаді 2025 року солдат звертався до військової частини, щоб оформити одноразову допомогу (1 млн грн), але йому відмовили. У документі вказано, що він уклав контракт на проходження військової служби ще у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, тому немає права на виплату. Хоча у 2023 році позивач уклав новий контракт.

«Суд відхиляє доводи представника відповідача про звільнення позивача з військової служби, як підставу для не виплати спірної винагороди, оскільки на момент набрання чинності постановою №153 позивач проходив військову службу та вказана постанова не містить обмежень чи застережень відносно отримання одноразової грошової винагороди колишніми військовослужбовцями за умови дотримання інших, передбачених умов», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов позивача, бо він уклав контракт на проходження військової служби у віці до 25 років, брав участь у бойових діях та зазнав поранення. Дії військової частини щодо відмови у нарахуванні виплати 1 млн грн визнали протиправними та зобов’язали прийняти відповідне рішення.