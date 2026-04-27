Російське судно, що прибуло до порту в Ізраїлі

Міністерство закордонних справ Ізраїлю прокоментувало заяву міністра МЗС України Андрія Сибіги щодо виклику ізраїльського посла для вручення ноти протесту. Дипломатичний документ представнику Ізраїлю планують вручити через згоду країни прийняти російські судна з викраденим українським зерном. Про це стало відомо з повідомлень Андрія Сибіги та його ізраїльського колеги Гідеона Саара у соцмережі ікс.

Ввечері 27 квітня міністр МЗС України Андрій Сибіга повідомив про виклик посла Ізраїлю для вручення ноти протесту у зв’язку з ігноруванням країною закликів українського дипвідомства. Суперечка між країнами виникла на тлі інформації журналіста Axios Барака Равіда про намір Ізраїлю прийняти друге російське судно, яке транспортує зерно з окупованих територій України.

Цього разу йдеться про судно PANORMITIS, яке, за даними VesselFinder, пришвартувалося в порту міста Хайфа в ніч на 27 квітня. Відомо, що судно перевозить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю. За інформацією журналістки Катерини Яресько, пшеницю та ячмінь вивезли з українських міст Керч і Бердянськ.

«Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам. У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю до МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів», – наголосив Андрій Сибіга.

За кілька годин міністр закордонних справ Ізраїлю відреагував на заяву Андрія Сибіги. Гідеон Саар звинуватив українського міністра в тому, що той висуває звинувачення без надання доказів, але пообіцяв «розглянути питання».

«Шановний пане міністре. Дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуть у Twitter чи в засобах масової інформації. Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто. Ізраїль – це держава, яка дотримується верховенства права та має незалежні правоохоронні органи. Усі ізраїльські органи влади діятимуть відповідно до закону», – написав Гідеон Саар.

Нагадаємо, раніше кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на два джерела повідомляв, що 16 квітня Ізраїль відпустив зі свого порту російське судно Abinsk, яке транспортувало 43 тис. тонн викраденої з окупованих територій України пшениці. Зазначалося, що Україна зверталася до Ізраїлю з проханням затримати судно, однак там заявили, що для цього вже запізно, хоча про його прибуття було відомо за два тижні.