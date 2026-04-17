Про корабель Abinsk, який рухається до Хайфи, Україна повідомила Ізраїль заздалегідь

16 квітня Ізраїль відпустив зі свого порту російське судно Abinsk, яке перевозило 43 тис. тонн вкраденої з окупованих територій України пшениці. Країна заявила Україні, що затримувати корабель запізно, хоча знала про його прибуття за два тижні, повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на два джерела.

За даними співрозмовників журналіста, у березні українська розвідка виявила, що російський корабель, який перебуває під міжнародними санкціями, готується відпливати з Чорного моря з вантажем пшениці, яка походить з окупованих територій України. Згодом посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зустрівся з високопосадовцями МЗС в Єрусалимі, передав дипломатам інформацію та попросив не дозволяти судну пришвартуватися в Ізраїлі.

Попри це, вже у квітні корабель зайшов до порту Хайфи.

14 квітня Україна звернулася до Ізраїлю з проханням надати розʼяснення, чому судно «тіньового флоту» Росії, пришвартувалося у порту міста Хайфа із зерном з окупації. За словами джерел журналіста, допуск підсанкційного корабля з Росії суперечить заявленій політиці уряду Ізраїлю.

Україна висунула вимоги, щоб Ізраїль затримав російське судно та заборонив залишати йому порт. Попри це, 16 квітня Ізраїль надіслав текстове повідомлення голові українського МЗС Андрію Сибізі з повідомленням, що вже запізно, і судно пішло з порту Хайфи, через що його не можна затримати.

За даними MarineTraffic, наразі корабель Abinsk йде в Егейському морі до турецького Канаккале.