Російські кораблі не можуть швартуватися у портах США з 2022 року

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік надзвичайний стан, який запровадили через загрозу з боку Росії. Положення обмежує пересування та стоянку російських суден в американських портах, йдеться у повідомленні Білого дому.

Надзвичайний національний режим запровадив ще у квітні 2021 року попередній президент США Джо Байден. Тоді він уповноважив міністра внутрішньої безпеки обмежувати та регулювати стоянку і рух суден, які повʼязані з Росією.

«Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайний стан через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», – йдеться у повідомленні.

Через це Дональд Трамп продовжив ще на рік надзвичайний стан, що не дозволяє російським суднам заходити в порти США. Повідомлення президента опублікували у федеральному реєстрі та передали до Конгресу.

Зазначимо, у територіальних водах Європи дедалі частіше затримують російські кораблі. Від початку року зафіксовано щонайменше пʼять випадків затримання суден російського «тіньового флоту» – кораблі затримувала берегова охорона Франції, Бельгії та Естонії.

Крім того, у січні після двотижневого переслідування США захопили в Атлантичному океані пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер Marinera, який ішов під російським прапором. Виявилося, що Marinera належить російській компанії «Буревестмарин», директором і єдиним власником якої є українець Ілля Бугай, підприємець з тимчасово окупованого Криму.