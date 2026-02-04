Судно прибуло в естонські води для заправки й поповнення запасів

Судно «Baltic Spirit» під прапором Багамських островів рухалося внутрішніми водами Естонії в напрямку Росії. Його затримали через підозру в контрабанді з Південної Америки. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомив портал естонського національного телерадіомовлення ERR.

Судно прибуло в естонські води для заправки й поповнення запасів і перебувало на офіційній якірній стоянці. Згідно з попередньою перевіркою, контейнеровоз не належить до «тіньового флоту» Росії та не підпадає під санкції ЄС.

У правоохоронних органів виникли підозри, що судно могли використовувати для перевезення контрабанди з Еквадору.

«Йдеться не про судно, яке належить “тіньовому флоту” Російської Федерації, і це судно також не підпадає під санкції ЄС. Для нас суть операції полягала саме в тому, що, швидше за все, йдеться про контрабанду», – зазначив голова загону спецпризначення поліції K-komando Марек Аас.

Спеціальний підрозділ поліції K-Commando піднявся на борт судна за допомогою гелікоптера, а потім затримав його для проведення перевірки, екіпаж не чинив опору. Загалом на бору перебувало 23 росіянина.

Фото PPA, спеціальний підрозділ поліції K-Commando піднявся на борт судна

Нагадаємо, 22 січня військово-морські сили Франції затримали у Середземному морі підсанкційний танкер, що прямував з Росії. Судно підозрювали у використанні прапорів інших країн під час рейсів.