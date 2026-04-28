Підозрюваних взяли під варту

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли замаху на Героя України та генерал-майора Сил оборони. Про це повідомила СБУ у вівторок, 28 квітня.

На Житомирщині правоохоронці затримали двох російських агентів, які готували вбивство українського військового. За даними слідства, підозрювані проводили розвідку поблизу будинку генерала та узгодили з ворожими спецслужбами план ліквідації.

Після цього вони чекали від свого куратора з Росії координати схрону зі зброєю. За задумом спецслужб, агенти мали забрати вогнепальну зброю та здійснити напад із засідки неподалік помешкання військового. Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали їх ще на етапі підготовки до злочину.

Виконавцями замовлення були двоє наркозалежних мешканців Коростишева. За інформацією правоохоронців, російські спецслужби завербували їх через телеграм-канали, де чоловіки шукали швидкий заробіток. Після вербування агенти отримували від кураторів так звані тестові завдання. Слідчі вважають, що затримані можуть бути причетними щонайменше до двох убивств у північних регіонах України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами контактів із представниками російських спецслужб. Наразі затриманим повідомили про підозру, їх взяли під варту. У разі доведення провини чоловікам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 лютого СБУ з Нацполіцією України та правоохоронними органами Молдови знешкодили агентурно-бойову групу Росії, яка готувала серію резонансних убивств на території України. Спецзаходи відбувалися під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох держав.