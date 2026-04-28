СБУ викрила 16-річного мешканця Львова, який незаконно збирав, знімав та поширював фото та відео з українською авіацією, зокрема знімав літаки у львівському аеропорту. Матеріали він публікував у телеграм-каналі, а також надсилав у приватних переписках, зокрема військовому РФ.

Як вказано у судовій ухвалі, у 2025 році неповнолітній мешканець Львова збирав та публікував у своєму телеграм-каналі чи у приватних переписках фото, відео та інформацію про українську авіацію, місця базування та ін. Мова як про власні зображення, так і знайдені в інтернеті. Зокрема, він поширював дані про літаки у львівському аеропорту. Це інформація оборонного характеру, яку Генштаб, Міноборони чи інші уповноважені органи публічно не розголошували.

Щодо 16-річного львів’янина порушили кримінальну справу за ч.2 ст.114-2 ККУ. Слідчий у судовому засіданні розповів, що підозрюваний спілкувався з військовими РФ, отримував гроші за фото військової техніки, а перебуваючи вдома, біля аеропорту, може й надалі знімати літаки. На вилученому фотоапараті виявили знімки літаків.

В ухвалі суду наведено фрагмент переписки підозрюваного з користувачем, який, за даними слідства, є військовий РФ. Той пише: «Так ты уже накидал мне столько инфы и фото, что сидеть в тюрьме тебе на годика 15». На що підозрюваний відповів: «Да не».

Слідство вважає, що наведене свідчить про усвідомлення підозрюваним характеру та можливих наслідків своїх дій, а також підтверджує факт систематичного поширення ним інформації про військову техніку.

Галицький районний суд Львова у квітні 2026 року обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Слідство у справі триває.