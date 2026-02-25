Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

У Києві правоохоронці викрили агента ФСБ, який готував серію атак РФ по компаніях, які ремонтують та модернізують військовий транспорт. Ним виявився 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони. Про це повідомили в пресцентрі СБУ 25 лютого.

За даними слідства, щоб виявити локації оборонних підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження технічних завдань. 59-річний зловмисник позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів.

Надалі він мав купити й приховано встановити на територіях потенційних «цілей» мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів. За допомогою цих пристроїв росіяни сподівалися відстежити наслідки запланованих атак по українських об’єктах.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його контакти з ФСБ і затримали у нього вдома.

Як встановило розслідування, фігурант привернув увагу росіян, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон та комп’ютери із доказами роботи на ворога. Також було виявлено договори з підприємствами, на які він намагався навести російські удари.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.