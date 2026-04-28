Напередодні медіа повідомили про дозвіл зайти в ізраїлький порт ще одному російському судну з краденим зерном

Україна готує санкційний пакет проти ізраїльських компаній та людей, причетних до оборудок із краденим українським зерном, повідомив 28 квітня президент України Володимир Зеленський. Європейський Союз також розглядає можливість запровадити санкції проти людей та компаній з Ізраїлю, які сприяють Росії в обході міжнародних санкцій. Про це в коментарі ізраїльському медіа Haaretz заявив 27 квітня речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні.

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», – повідомив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що оборудки з купівлею українського зерна порушують ізраїльське законодавство та додав, що Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ізраїльська влада не зупинила вже друге російське судно з українським зерном.

«Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими», – написав Зеленський.

Президент заявив, що очікує від влади Ізраїлю поваги до України та висловив сподівання, що країна не буде робити кроків, які «послаблюють двосторонні відносини».

За словами Ануара Ель Ануні, Євросоюз узяв до відома повідомлення про дозвіл розвантажитися в порту Хайфи судну російського тіньового флоту, яке перевозило викрадене з окупованих територій України зерно. Розвантаження дозволили попри попередні контакти України з ізраїльською владою щодо цього судна.

«Ми засуджуємо будь-які дії, що допомагають фінансувати незаконну війну Росії та обходити санкції ЄС, і готові за потреби включати до санкційних списків фізичних і юридичних осіб у третіх країнах», – повідомив Ануар Ель Ануні.

Посадовець додав, що ЄС спільно з Україною запитує додаткову інформацію про цю ситуацію в Ізраїлю.

Нагадаємо, 16 квітня Ізраїль відпустив зі свого порту російське судно Abinsk, яке перевозило 43 тис. тонн вкраденої з окупованих територій України пшениці. Ізраїльська влада заявила Україні, що затримувати корабель запізно, хоча знала про його прибуття за два тижні.

Згодом журналіст Axios Барак Равід повідомив, що Ізраїль готовий прийняти друге російське судно, яке перевозить крадене українське зерно з Керчі та Бердянська. Йшлося про судно PANORMITIS, яке, за даними VesselFinder, пришвартувалося в порту міста Хайфа в ніч на 27 квітня.

Після цього Україна викликала посла Ізраїлю для вручення ноти протесту через ігнорування закликів щодо російських кораблів. За кілька годин голова МЗС Ізраїлю відреагував на заяву Сибіги та звинуватив його у тому, що той висуває звинувачення без надання доказів. Водночас він пообіцяв «розглянути питання».