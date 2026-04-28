Баткьо намагався вивезти сина у Польщу в сховку за заднім сидінням

На Львівщині батько у сховку автомобіля намагався вивезти в Польщу сина, який понад пів року перебуває в СЗЧ. Про це 28 квітня повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні цього року 64-річний мешканець Новояворівська намагався незаконно переправити свого 39-річного сина у Польщу. Для цього він орендував автомобіль Audi та облаштував у ньому сховок за заднім сидінням.

Перетнути кордон вони намагалися у пункті пропуску Угринів – Долгобичув, однак при поглибленому огляді авто прикордонники виявили сховок із ухилянтом. їх викрили прикордонники при поглибленому огляді авто.

За попередньою інформацією, чоловік, який у сховку намагався виїхати за кордон, у вересні 2025 року самовільно залишив військову частину та переховувався. Наразі його передали Військовій службі правопорядку.



Його батькові повідомили про підозру у незаконному переправленні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 332 КК України).