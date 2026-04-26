Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок колишньому солдату однієї з військових частин Львівщини Сергію С., який близько двох років перебував у СЗЧ. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Як вказано у матеріалах справи, у листопаді 2024 року Сергій С. не прибув у військову частину, доки в лютому 2026 року його не затримали в Стрию. В суді він свою провину визнав і просив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Степан Сас визнав Сергія С. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ і призначив 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.