Четвертий сезон серіалу стане останнім

Студія НВО показала трейлер третього сезону популярного серіалу «Дім дракона». Серіал вийде у червні.

У центрі сюжету третього сезону – боротьба за владу між представниками династії Таргарієнів. Політичні інтриги, які вирували у попередніх сезонах, переходять до запеклої і жорстокої війни за владу та залізний трон. У новому трейлері глядачі можуть побачити зростаюче напруження між королем Ейгоном II та його братом Еймондом, який фактично захопив владу.

Крім того, є натяк на одну з наймасштабніших морських битв в історії Вестероса. Мова про «Битву при Глотці» (Battle of the Gullet), яка є однією з найбільших у «Танці Драконів».

Премʼєра третього сезону запланована на 21 червня 2026 року. До нього ввійдуть вісім серій. Творці серіалу анонсували й четвертий сезон, який стане останнім.

Про що серіал «Дім дракона»

Серіал є офіційним приквелом до культової «Гри престолів», який розповідає про династію Таргарієнів та її занепад. Події в серіалі розгортаються за 200 років до народження Дейнеріс Таргарієн – однієї з ключових героїнь «Гри престолів».

Крім «Дому дракона» вийшов ще один спіноф «Гри престолів» – «Лицар сімох королівств», який критики сприйняли досить схвально. Також Warner Bros. працює над фільмом за «Грою престолів».