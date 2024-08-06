Серіал «Дім дракона» матиме лише чотири сезони0
До теми
Шоуранер серіалу «Дім дракона» Раян Кондал повідомив, що приквел «Гри престолів» матиме усього чотири сезони, пише Variety.
Кондал підтвердив, що зараз пишеться сценарій третього сезону. Його розробка запланована на осінь, а зйомки планується розпочати у 2025 році.
Автор «Пісні льоду та полум’я» Джордж Мартін, який є співавтором «Дому дракона», раніше писав у своєму особистому блозі, що, на його думку, знадобиться чотири сезони по 10 епізодів у кожному, щоб розповісти про війну «Танок драконів» з його книги «Вогонь і кров».
Нагадаємо, на екрани вийшов другий сезон серіалу. Його фінальний епізод за даними HBO залучив 8,9 млн глядачів. Це найбільша аудиторія у сезоні, яка демонструє зростання на 14% у порівнянні з першим епізодом. Водночас показники все ще нижче за прем’єру першого сезону з майже 10 млн глядачів, яка стала найбільшою з часів завершення «Гри престолів» у травні 2019 року.
Крім того глядачі розкритикували фінал другого сезону.