Шоуранер серіалу «Дім дракона» Раян Кондал повідомив, що приквел «Гри престолів» матиме усього чотири сезони, пише Variety.

Кондал підтвердив, що зараз пишеться сценарій третього сезону. Його розробка запланована на осінь, а зйомки планується розпочати у 2025 році.

Автор «Пісні льоду та полум’я» Джордж Мартін, який є співавтором «Дому дракона», раніше писав у своєму особистому блозі, що, на його думку, знадобиться чотири сезони по 10 епізодів у кожному, щоб розповісти про війну «Танок драконів» з його книги «Вогонь і кров».

Нагадаємо, на екрани вийшов другий сезон серіалу. Його фінальний епізод за даними HBO залучив 8,9 млн глядачів. Це найбільша аудиторія у сезоні, яка демонструє зростання на 14% у порівнянні з першим епізодом. Водночас показники все ще нижче за прем’єру першого сезону з майже 10 млн глядачів, яка стала найбільшою з часів завершення «Гри престолів» у травні 2019 року.

Крім того глядачі розкритикували фінал другого сезону.