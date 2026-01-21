У ніч на 11 грудня у будинок підприємця Армена Коваля в Сокільниках влучив дрон з вибухівкою

Правоохоронці перевіряють причетність до замаху на вбивство 43-річного підприємця Армена Коваля з використанням БпЛА у селі Сокільники біля Львова чинного військовослужбовця ГУР МОУ, який вважається довіреною особою відомого львівського кримінального авторитета Богдана Копитка.

У ніч на 11 грудня 2025 року близько 4:00 у приватний будинок в Сокільниках, де проживає Армен Коваль з сім’єю, влучив дрон з вибухівкою. На той час в будинку перебували сам підприємець та ще троє членів його родини, ніхто не постраждав.

Як зазначається у матеріалах справи, оприлюднених у судовому реєстрі, на які першим звернув увагу Dетектив-Info, на момент прибуття поліцейських до місця злочину, Армен Коваль «постійно розмовляв по телефону і перебував у збудженому стані, навіть моментами був агресивний, не бажав спілкуватись із працівниками поліції, оскільки був зайнятий своїми питаннями».

Як вдалося почути поліцейським, під час телефонної розмови підприємець повідомляв, що напередодні ввечері він перебував зі знайомими в одному із закладів у центральній частині Львова. У нього відбувся конфлікт з особами, прізвищ яких він не називав, але декілька разів повторив прізвисько одного з них. З цього правоохоронці зробили висновок, що підприємець пов’язує цей конфлікт із прильотом дрона в його будинок.

Згодом з’ясувалося, що напередодні влучання дрона в будинок Армен Коваль справді перебував у центрі Львова, де в одному з кафе у нього стався конфлікт з групою осіб. Відбулась словесна перепалка між підприємцем та його опонентом, під час якої останній зателефонував до когось та запропонував слухавку Армену Ковалю. Від телефонного співрозмовника підприємець нібито почув нецензурну лайку та погрози у свій бік. Ця інформація підтвердилася під час опрацювання відео з камер спостереження в центральній частині міста.

За версією правоохоронців, у справі замаху на Армена Коваля фігурує відомий кримінальний авторитет, який проживає у Старому Селі. Його прізвище в ухвалах суду зашифровано, однак Dетектив-Info припускає, що йдеться про Богдана Копитка (відомого під прізвиськом «Копито», на якого було вчинено замах при виїзді з Старого Села влітку 2016 року) та його довірену особу Олега С., який чинним співробітником ГУР МОУ та одним із обвинувачених в розстрілі кримінального авторитета «Джоніка» (Джоні Балога) у Сокільниках 12 червня 2024 року. Олег С. також є керівником зареєстрованої в Солонці фірми «ТНП-Транс», яка згадується в справі замаху на Армена Коваля.

Саме під час обшуків на території та в приміщеннях у Солонці, які використовує «ТНП-Транс» та розташована поруч охоронна фірма «Хазард», правоохоронці вилучили два десятки патронів, низку електронних девайсів, сім готових дронів, а також приладдя, що використовується для конструювання/запуску БПЛА: саморобні вибухові пристрої, капсуль та електродетонатори, електричні плати, картки пам'яті, пульти управління, Wi-Fi роутер, відеореєстратори тощо.

Камери відеоспостереження зафіксували, як менш ніж за годину до злочину Олег С. на Toyota Land Cruiser виїхав від місця свого проживання та попрямував у місце розташування фірми «Хазард» в Солонці, а вже після злочину згаданий позашляховик повернувся в зворотному напрямку до селища Рудно.

Крім того, камери відеоспотереження зафіксували, що після вчинення злочину разом із згаданим Toyota Land Cruiser у парі рухався автомобіль BMW Х5 з фальшивими номерами, за кермом якого, за даними правоохоронців, їхав кримінальний авторитет. Фігуранти здійснювали заміну номерних знаків на транспортних засобах на такі, щодо яких відсутні будь-які дані у базах сервісного центру МВС.

Також у справі замаху на Армена Коваля згадується власник автомобіля BMW Х5, який також є співробітником ГУР, та разом із Олегом С. обвинувачується у замаху на Джоні Балога. Напередодні влучання дрона у будинок Армена Коваля, цей чоловік теж мав зустріч з кримінальним авторитетом на території охоронної фірми «Хазард» у Солонці.