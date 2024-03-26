Внаслідок вибуху позашляховика в Старому Селі загинули троє охоронців Богдана Копитка, сам бізнесмен не постраждав

Шевченківський районний суд міста Львова виніс вирок організатору та виконавцям замаху на львівського бізнесмена Богдана Копитка, який стався 7,5 років тому. Тоді на дорозі в Старому Селі вибухнув позашляховик Mercedes-Benz G-Class, загинули троє охоронців бізнесмена, сам Богдан Копитко не постраждав. Організатору замаху Дмитру Гаврилюку присудили довічне ув’язнення, а двом виконавцям Станіславу Монте та Івану Кольцову по 15 років тюрми.

Колегія суддів у складі головуючої судді Наталії Луців-Шумської та суддів-учасників Галини Білінської і Валентини Свірідової визнала доведеною провину 46-річного уродженця Львова Дмитра Гаврилюка, 36-річного мешканця Чернівців Станіслава Монте та його однолітка, громадянина РФ Івана Кольцова в організації та здійсненні замаху на Богдана Копитка, внаслідок чого загинули троє його охоронців (п.п. 1, 5, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ). Відповідний вирок було оголошено 19 березня, пише Dетектив-Info. Вирок наразі не оприлюднений в судовому реєстрі.

Відповідно до вироку, Станіслав Монте та Іван Кольцов отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Дмитра Гаврилюка, який вважається одним з ватажків угруповання кримінального авторитета Володимира Дідуха на прізвисько «Вова Морда», засудили до довічного ув'язнення.

Зліва направо Станіслав Монте, Дмитро Гаврилюк та Іван Кольцов (фото Dетектив-Info)

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року на автодорозі біля Старого Села Пустомитівського району вибухнув позашляховик Mercedes-Benz, який рухався у складі колони з трьох автомобілів. Як тоді стверджували правоохоронців, вибуховий пристрій був закладений під асфальт і виконавці привели його в дію дистанційно. Після вибуху виконавці злочину обстріляли авто з автоматичної зброї. У результаті загинули троє охоронців Богдана Копитка, ще один отримав важкі поранення. Бізнесмен, на якого планували замах, був в іншому автомобілі та не постраждав.

За підозрою в скоєнні замаху на Богдана Копитка правоохоронці восени 2016 року затримали групу осіб. На лаві підсудних опинилися п’ятеро обвинувачених: організатор Дмитро Гаврилюк та виконавці – колишні бійці батальону «Айдар» Станіслав Монте, Павло Антоненко, Іван Кольцов і Вадим Цукерник. Останні, за версією слідства, отримали аванс за виконання роботи в розмірі 600 тис. грн, а загалом вартість «замовлення» оцінювали в 2,6 млн грн.

На етапі досудового та судового слідства щонайменше двоє з обвинувачених – Вадим Цукерник і Станіслав Монте, неодноразово змінювали свідчення, частково визнаючи свою провину. Після початку повномасштабного вторгнення армії Росії на територію України, у травні 2022 року, провадження у справі відносно Цукерника та Антоненка було зупинено у зв'язку з їх мобілізацією.

Сам Дмитро Гаврилюк свою провину не визнавав, заявляв про фальшування справи з боку правоохоронців та Богдана Копитка.