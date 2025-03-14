Зліва направо Станіслав Монте (виконавець), Дмитро Гаврилюк (організатор) та Іван Кольцов (виконавець)

Львівський апеляційний суд залишив чинним вирок організатору та виконавцям замаху вбивство львівського бізнесмена Богдана Копитка. У 2017 році на дорозі в Старому Селі вибухнув позашляховик Mercedes-Benz G-Class, загинули троє охоронців бізнесмена, сам Богдан Копитко не постраждав. У березні 2024 року організатору замаху Дмитру Гаврилюку присудили довічне ув’язнення, а двом виконавцям – Станіславу Монте та Івану Кольцову – по 15 років тюрми. 6 березня 2025 року Тернопільський апеляційний суд підтвердив цей вирок.

Замах на вбивство відомого львівського бізнесмена трапився ще 29 серпня 2016 року біля Старого Села Пустомитівського району. Тоді на трасі вибухнув позашляховик Mercedes-Benz, який їхав у складі колони з трьох автомобілів. За версією слідства, під асфальт заклали протитанкові міни і дистанційно їх підірвали. Після вибуху виконавці злочину обстріляли авто з автоматичної зброї. Тоді загинули троє охоронців Богдана Копитка, ще один отримав важкі поранення. Бізнесмен, на якого планували замах, був в іншому автомобілі та не постраждав, оскільки організатори підірвали вибухівку передчасно, коли його автомобіль іще на неї не наїхав.

Підозрюваних у замаху на вбивство Богдана Копитка затримали восени 2016 року. Підозри отримали п’ятеро обвинувачених: організатор Дмитро Гаврилюк та виконавці – колишні бійці батальйону «Айдар» Станіслав Монте, Павло Антоненко, Іван Кольцов і Вадим Цукерник. Останні, за версією слідства, отримали аванс за виконання роботи в розмірі 600 тис. грн, а загалом вартість «замовлення» оцінювали в 2,6 млн грн.

На етапі досудового та судового слідства щонайменше двоє з обвинувачених – Вадим Цукерник і Станіслав Монте, – неодноразово змінювали свідчення, частково визнаючи свою провину. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в України, у травні 2022 року, провадження у справі відносно Цукерника та Антоненка зупинили, оскільки вони мобілізувалися в ЗСУ. Сам Дмитро Гаврилюк свою провину не визнавав та заявляв про фальсифікацію справи з боку правоохоронців та Богдана Копитка.

Слідство у цій справі тривало понад 7 років. 19 березня 2024 року Шевченківський районний суд виніс вирок організатору та виконавцям замаху на вбивство Богдана Копитка. Дмитра Гаврилюка засудили до довічного ув’язнення, а двом виконавцям Станіславу Монте та Івану Кольцову призначили по 15 років тюрми. 7 березня 2025 року цей вирок підтвердив Тернопільський апеляційний суд. Ухвалу можна оскаржити в касації.