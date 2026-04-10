Температура побила показники 2012 року

У пʼятницю, 10 квітня, синоптики зафіксували новий температурний рекорд у Львові. Нічна температура повітря опустилася до -4,7°С.

Як розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, попередній мінімум тримався з 2012 року і становив -4,6°С.

На день 10 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 7–12 м/с. Денна температура 5–7° тепла.

У суботу, 11 квітня, температура повітря буде до 7–9°C тепла, вночі -1°…-3°C. Місцями можливий невеликий дощ.

У великодню неділю, 12 квітня, очікують +9°…+11°C та близько нуля вночі. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, загалом у квітні «Укргідрометцентр» прогнозує нестійку погоду. Хоча пізніше температура може зрости до 25°С тепла.