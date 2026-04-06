Представник «Укргідрометцентру» Іван Семиліт розповів в інтерв’ю «24 Каналу», що квітень цього року характеризується нестійкою погодою. На Великдень слід очікувати похолодання.

Загалом у передвеликодній тиждень температура повітря знизиться. Вночі 9–10 квітня доходитиме аж до заморозків – 0… -3°С.

«Денні максимуми в період з 8 по 12 квітня у більшості областей коливатимуться у межах 1–8°С тепла. На півдні країни трішки тепліше – 7–13°С тепла вдень і 1–6°С тепла вночі», – каже синоптик.

За його словами, попри похолодання цього тижня у квітні температура може зрости до 25°С тепла, проте найближчі 10 діб може бути лише до +20°С. Загалом традиційно квітень – перехідний період, у який погода може бути дуже полярною: