Заморозки чи потепління до +25°С: якою буде погода на Великдень та у квітні загалом
Традиційно квітень – перехідний період, у який погода може бути дуже полярною
До теми
Представник «Укргідрометцентру» Іван Семиліт розповів в інтерв’ю «24 Каналу», що квітень цього року характеризується нестійкою погодою. На Великдень слід очікувати похолодання.
Загалом у передвеликодній тиждень температура повітря знизиться. Вночі 9–10 квітня доходитиме аж до заморозків – 0… -3°С.
«Денні максимуми в період з 8 по 12 квітня у більшості областей коливатимуться у межах 1–8°С тепла. На півдні країни трішки тепліше – 7–13°С тепла вдень і 1–6°С тепла вночі», – каже синоптик.
За його словами, попри похолодання цього тижня у квітні температура може зрости до 25°С тепла, проте найближчі 10 діб може бути лише до +20°С. Загалом традиційно квітень – перехідний період, у який погода може бути дуже полярною:
за час спостережень найхолодніше було 6–16°С морозу, на Буковині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині локально температура знижувалась до 22°С морозу;
найтепліше – до 33°С тепла.