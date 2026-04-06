Паска – це не просто святкова випічка, а справжній символ Великодня, що асоціюється з теплом родинного дому. Її ніжний аромат і солодкий смак часто нагадують дитинство та бабусині традиції. Приготувати таку паску вдома цілком реально, якщо дотримуватися перевіреного рецепта. Рецепт класичної паски від Today.ua.

Інгредієнти борошно 1 кг молоко 500 г цукор 200 г вершкове масло 150 г яйця 6 шт. дріжджі свіжі 40 г або сухі 12 г сіль дрібка ванільний цукор 1 ч. л. цедра лимона або апельсина з 1 плода родзинки та цукати 150 г для глазурі: яєчний білок 1 шт. цукрова пудра 100 г лимонний сік 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Підігрійте молоко та розчиніть у ньому дріжджі й столову ложку цукру. Крок 2 Залиште опару в теплому місці на 10–15 хвилин. Крок 3 З’єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і розтоплене вершкове масло. Крок 4 Влийте опару та перемішайте. Крок 5 Додавайте борошно частинами та замішуйте м’яке трохи липке тісто. Крок 6 Залийте родзинки окропом на 5 хвилин, злийте воду та обсушіть. Крок 7 Вмішайте родзинки й цукати в тісто. Крок 8 Додайте натерту цедру та перемішайте. Крок 9 Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1,5 години. Крок 10 Змастіть форми маслом і наповніть їх тістом на дві третини. Крок 11 Залиште у теплому місці ще на 30 хвилин. Крок 12 Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 35–45 хвилин. Крок 13 Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою. Крок 14 Охолодіть паски. Крок 15 Збийте білок із цукровою пудрою та лимонним соком. Крок 16 Нанесіть глазур на злегка остиглі паски та прикрасьте за бажанням.