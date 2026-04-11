На військових напали, коли вони зупинили двох чоловіків для перевірки документів

У суботу, 11 квітня, у Луцьку підлітки напали на військовослужбовців територіального центру комплектування під час перевірки документів у чоловіків призовного віку. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Волинського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався 11 квітня близько 15:10 поблизу будівлі ЦНАП. За інформацією військових, вони зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Як з’ясувалося, один із них мав відстрочку від мобілізації, тоді як інший намагався уникнути перевірки та почав тікати у напрямку вул. Лесі Українки.

У цей момент до місця події підбігла група підлітків, вони почали агресивно поводитися та намагалися перешкодити діям військових, завдаючи ударів.

«У зв’язку з цим військовослужбовці, реагуючи на протиправні дії та перешкоджання виконанню службових обов’язків, були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку», – зазначають у повідомленні.

У мережі повідомляють, що цьому відео зафіксований напад на ТЦК у Луцьку.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

У ТЦК уточнили, що чоловік, якого намагалися захистити підлітки, є жителем Вінниці, придатний до служби та підлягає мобілізації. Його доставили до центру комплектування для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії.

Наразі правоохоронці встановлюють особи нападників і розшукують їх.

«Перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, як і будь-які прояви агресії чи фізичного впливу стосовно військовослужбовців, є грубим порушенням закону. Незалежно від віку, такі дії не залишаться без належної правової оцінки та тягнуть за собою кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України», – додали у дописі.

Нагадаємо, 8 квітня поліцейські спільно з військовими ТЦК побили перехожого на вулиці в селі Рудківці Ходорівської громади на Львівщині. Відповідне відео очевидці оприлюднили в телеграм-каналах. За цим фактом керівництво поліції призначило службову перевірку.