Патрульні затримали підозрюваного

У Києві вранці у суботу, 11 квітня, сталася спроба підпалу автомобіля народного депутата від фракції «За майбутнє» Ігоря Гузя. Про інцидент повідомив сам нардеп, а також підтвердили у поліції Києва.

Подія сталася 11 квітня близько 07:00 на вулиці Бульварно-Кудрявській. Невідомий чоловік розбив цеглиною бічне скло позашляховика Land Rover після чого, за словами депутата, намагався підпалити авто. На місце прибули патрульні, які затримали підозрюваного. Ним виявився 53-річний чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Гузь заявив, що зміг затримати нападника до приїзду поліції. На його думку, інцидент може бути пов’язаний із його депутатською діяльністю.

Ігор Гузь народився 1982 року у Луцьку. У 2002 році був обраний депутатом Луцької міської ради. У 2006 році за списками блоку «Наша Україна» став депутатом Волинської обласної ради. Народним депутатом вперше був обраний в 2014 році від «Народного фронту». У 2019-му році знову обрався нардепом як самовисуванець. У Верховній Раді входить до депутатської групи «За майбутнє». Він обіймає посаду заступника голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, у березні Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок учню київського ліцею «Жива школа», який підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. За скоєне неповнолітньому призначили чотири роки позбавлення волі, однак замінили покарання на два роки іспитового терміну.