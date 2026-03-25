Горіло відділення «Приватбанку» на вулиці Любомира Гузара

Увечері 24 березня в Тернополі загорілося одне з відділень банку на вул. Любомира Гузара на Сонячному масиві. В поліції Тернопільщини повідомили, що фінустанову підпалив на замовлення російських спецслужб 22-річний місцевий житель. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про відділення «Приватбанку».

Пожежа трапилася близько 21:00 24 березня. Займання ліквідували. Під час огляду місця події встановили, що причиною став умисний підпал. Поліцейські оперативно затримали 22-річного чоловіка.

Затриманий розповів правоохоронцям, що незадовго до підпалу познайомився з дівчиною на одному із сайтів, але листування між ними припинилося. Згодом із ним зв’язався куратор – представник російських спецслужб та повідомив, що його нову знайому нібито затримано. Щоб її звільнити, чоловікові висунули вимогу: підпалити банку. Надалі куратор надав детальні вказівки щодо підготовки та вчинення злочину.

У прокуратурі Тернопільщини зазначили, що затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.