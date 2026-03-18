Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок учню київського ліцею «Жива школа», який підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. За скоєне неповнолітньому призначили чотири роки позбавлення волі, однак замінили покарання на два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 12 березня, дев’ятикласник погодився на пропозицію невідомого у телеграмі, який пообіцяв заплатити 1000 доларів за підпал майна, що пов’язане з держустановами та військовими. У серпні 2025 року підліток, перебуваючи у селі Білин на Волині, отримав відповідні інструкції. Йому надіслали відео підпалів, пояснили, як діяти, а також вимагали фіксувати виконання завдання на відео зі спеціальним застосунком.

21 серпня хлопець придбав бензин, а вночі 22 серпня у дворі багатоквартирного будинку підпалив мікроавтобус Volkswagen Transporter, який використовував військовослужбовець. Унаслідок пожежі також був пошкоджений припаркований поруч автомобіль Škoda Octavia.

Загальна сума збитків перевищила 397 тис. грн. Зокрема, власнику мікроавтобуса завдали понад 124 тис. грн шкоди, ще понад 273 тис. грн – власнику іншого авто.

У суді обвинувачений визнав свою вину та заявив, що щиро кається. Він підтвердив, що погодився на підпал за грошову винагороду.

Суддя Андрій Чалий визнав неповнолітнього винним за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) та призначив йому чотири роки позбавлення волі. Проте замінив реальне покарання на два роки іспитового терміну.

Окрім цього, суд зобов’язав обвинуваченого разом із законними представниками відшкодувати потерпілим завдані збитки. Йдеться про майже 428 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.