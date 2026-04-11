Борис Джонсон побував на позиціях українських військових

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав прифронтові населені пункти Запорізької області та побував на позиціях українських військових. Про це він повідомив у своїй колонці для Daily Mail.

Під час поїздки Джонсон зустрівся з бійцями 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та провів на передовій близько 48 год. За підсумками візиту він повідомив, що буде створено документальний фільм про війну в Україні під назвою «Boris Johnson: In The Kill Zone».

Разом із журналістом Річардом Пендлбері він побував, зокрема, у Комишувасі та інших прифронтових населених пунктах. За словами Джонсона, російські війська активно атакують ці території дронами, намагаючись тиснути на місцевих жителів. Після спілкування з українськими захисниками ексглава британського уряду відзначив їхню втому, але й рішучість продовжувати боротьбу.

У своїй колонці він також наголосив на необхідності посилення підтримки України з боку західних партнерів, зокрема у питаннях постачання далекобійного озброєння.

У 65-й окремій механізованій бригаді підтвердили, що Джонсон побував на позиціях військових і на власні очі побачив умови, в яких вони воюють.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Борис Джонсон зізнався, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну досі захоплюється російською культурою.