Колишній британський премʼєр-міністр Борис Джонсон після зустрічі із кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом опублікував у газеті Daily Mail колонку, в якій виклав власне бачення припинення війни в Україні у разі обрання Трампа главою Білого дому. Авторська колонка британського політика під назвою «Чому я як ніколи переконаний, що Трамп має силу та відвагу врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні» з’явилась у британській газеті 19 липня і містить чимало компліментарних пасажів на адресу Трампа. Однак найголовніше – Джонсон пропонує завершити війну в Україні виведенням російських військ на кордони 2022 року.

Джонсон вважає, що після ганебного замаху терориста на Трампа під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії, американський політик довів, що має незламність духу, якої зараз «потребує світ, і саме те, чого потребують у Білому домі». Зокрема він згадав про потенційну загрозу для світу через конфлікти на Близькому Сході, протистояння між Ізраїлем та Іраном, ситуацію у Південно-Китайському морі та вже розв’язану жорстоку війну в Україні.

«Я вірю, що Трамп може покласти цьому край – на правильних умовах для України та Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він робив би, якби його обрали. Але це те, що він міг би зробити. Він міг би багато чого побудувати для світу, в якому Путін був би остаточно переконаний, що майбутнє України – це майбутнє вільної, суверенної й незалежної європейської країни», – сказав політик.

Джонсон наголошує, що якби Трамп був у Білому домі, Путін би не зміг бути настільки нерозважним і злочинним, щоб вдертися в Україну. За його словами, Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію, про яку так мріє Путін, не можна відновити.

Відтак Джонсон запропонував кроки, які, на його думку, могли б призвести до закінчення війни в Україні. Серед умов, які Трамп повинен гарантувати Україні стали б забезпечення України зброєю коштом США та зняття заборон щодо ударів західною зброєю вглиб Росії, євроінтеграція України та її членство в НАТО.

«Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно – припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду», – пише Джонсон.

Він також нагадав, що саме Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії. Оскільки саме він надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які мали вирішальне значення в боях за Київ у 2022 році.

Що отримає Росія натомість? На думку Джонсона, для закінчення війни Україна попередньо повинна погодитись, що Росія відступить до кордонів 2022 року. Також Київ повинен гарантувати особливий захист для російськомовних громадян, аби Путін міг запевнити росіян, що так звана «спеціальна військова операція» була успішною, і що він нібито «денацифікував» Україну. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що обов’язковою умовою закінчення війни є вихід на кордони України 1991 року та звільнення Криму.

«Дональд Трамп усвідомлює ризик: поразка України може коштувати Америці та світу величезних довгострокових втрат. З іншого боку, перемога України – за умови правильного використання – може прокласти шлях, як це не парадоксально, до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки й для всього світу», – вважає Борис Джонсон.

У перспективі після закінчення російсько-української війни, досвідчені українські бійці, пише Джонсон, зможуть замінити частину з 70 тис. американських військовослужбовців, які все ще перебувають у Європі. Політик назвав українців «найефективнішою антиросійською силою у світі».

«Це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією з його ключових цілей», – пояснив британець.

Нагадаємо, 16 липня британський експрем’єр Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. За словами Джонсона, темою для розмов політиків стала Україна та її підтримка з боку союзників, зокрема Америки. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Західні аналітики, яких цитує журнал The Economist, вважають, що російська армія вже відчуває гостру нестачу бронетехніки та стволів для артилерії, які стрімко закінчуються. На думку аналітиків, наявних запасів Росії вистачить ще до другої половини 2025 року, що змусить Владіміра Путіна виявляти зацікавленість у припиненні вогню.